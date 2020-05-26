2020-05-26T13:48:49+03:00
Общество

Жителей Владимирской области приглашают поучаствовать во Всероссийском семейном флешмобе

Акция организована в рамках ежегодного фестиваля «День детей и родительского счастья»
Виктория СУХОВА
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В преддверии Дня защиты детей во всех социальных сетях состоится Всероссийский семейный флешмоб. Его проводят Фонд Андрея Первозванного и заслуженная артистка России Диана Гурцкая.

В ходе флешмоба оценивается лучшее музыкальное семейное исполнение или креативное семейное фото.

Для того, чтобы принять участие в акции, нужно выполнить ряд простых условий:

– до 1 июня выложить на своей странице в соцсети ВКонтакте, Одноклассники, Instagram или Facebook видео длительностью не более 1 минуты, где вы всей семьёй исполняете любимую песню, или семейное фото;

– сопроводить пост хэштегом #деньдетейиродительскогосчастья и отметить Диану Гурцкую @diana.gurtskaya.official;

– поставить лайк и добавить эту запись в сохранённые, чтобы не пропустить результаты конкурса.

Авторы самых креативных музыкальных роликов и семейных фотографий получат подарки и сертификаты на покупку бытовой техники.

Подведение итогов флешмоба состоится 5 июня в официальных сетях Дианы Гурцкой и Фонда Андрея Первозванного - https://www.facebook.com/standrewthefirstcalledfoundation/, https://vk.com/fap_fund, https://ok.ru/fondandrey.

ИСТОЧНИК KP.RU

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