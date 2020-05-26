Расписание ЕГЭ во Владимире: когда пройдут предварительные и основные экзамены
Выпускники Владимирской области в этом году будут сдавать ЕГЭ в июле. Рособрнадзор в очередной раз перенес даты экзаменов. Новое расписание теперь такое.
29 и 30 июня - пробные ЕГЭ. Для выпускников они будут проводиться в режиме онлайн, в аудиториях будут находиться только учителя. Пробники нужны не столько для проверки знаний, сколько для отработки технологии: к рамкам и камерам в классах теперь добавятся социальная дистанция и прочие санитарные правила.
Основные экзамены начнутся с 3 июля. Их расписание:
3 июля - география, литература, информатика;
6 и 7 июля – русский язык;
10 июля - профильная математика;
13 июля - история, физика;
16 июля – обществознание, химия;
20 июля - биология, письменный иностранный язык;
22 и 23 июля - устный иностранный язык;
Резервные дни запланированы на 24 июля (по всем предметам, кроме русского языка и иностранных языков) и 25 июля по всем учебным предметам.
ИСТОЧНИК KP.RU