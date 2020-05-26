2020-05-26T13:45:50+03:00
Общество

Расписание ЕГЭ во Владимире: когда пройдут предварительные и основные экзамены

Сроки государственной итоговой аттестации опять сдвинули
Анна ДЕКТЯРЕВА
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Выпускники Владимирской области в этом году будут сдавать ЕГЭ в июле. Рособрнадзор в очередной раз перенес даты экзаменов. Новое расписание теперь такое.

29 и 30 июня - пробные ЕГЭ. Для выпускников они будут проводиться в режиме онлайн, в аудиториях будут находиться только учителя. Пробники нужны не столько для проверки знаний, сколько для отработки технологии: к рамкам и камерам в классах теперь добавятся социальная дистанция и прочие санитарные правила.

Основные экзамены начнутся с 3 июля. Их расписание:

3 июля - география, литература, информатика;

6 и 7 июля – русский язык;

10 июля - профильная математика;

13 июля - история, физика;

16 июля – обществознание, химия;

20 июля - биология, письменный иностранный язык;

22 и 23 июля - устный иностранный язык;

Резервные дни запланированы на 24 июля (по всем предметам, кроме русского языка и иностранных языков) и 25 июля по всем учебным предметам.

ИСТОЧНИК KP.RU

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