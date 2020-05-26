Жители Владимирской области смогут снова подать документы на ЭКО

26 Май 2020 2020-05-26T13:40:56+03:00

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С 29 мая возобновляется прием документов на проведение процедуры ЭКО. Это касается пациентов, у которых к моменту введения ограничительных мер была готова выписка из амбулаторной карты, а также подающих документы на криопротокол.

Прием документов будет осуществляться строго по записи по тел. (4922) 77-85-25. Режим приема: по понедельникам и пятницам с 9.00 до 11.00. Адрес: г. Владимир, ул. Добросельская, 38а, административный корпус, 2 этаж, кабинет 134, Городская клиническая больница № 5.

Документы может подавать только один человек, который должен использовать маску и бахилы. Пациенты без предварительной записи не принимаются.

Выдача направлений на ЭКО (криопротокол), процедура ЭКО, а также обследование и оформление выписки из амбулаторной карты для направления на ЭКО в женских консультациях будут проводиться после отмены ограничительных мер.

ИСТОЧНИК KP.RU