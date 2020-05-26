В соцучреждении Петушинского района нашли некачественную сметану и творог
Сотрудники областного управления Россельхознадзора в первом квартале года отобрали пробы молочной продукции в одном из соцучреждений Петушинского района.
На проверку направили продукцию владимирского производителя. Это сметана, м.д.ж. 20 % и творог, м.д.ж. 9 %. В этих образцах выявили несоответствие показателей по олеиновой, пальмитолеиновой и пальмитиновой кислотам.
Результаты исследования показали, что содержание кислот не соответствует жирно-кислотной идентификации данной продукции, а это свидетельствует о снижении в ней содержания молочного жира.
Сотрудники управления довели результаты исследования до производителя, чтобы он устранил нарушения и не допустил выпуск некачественной продукции в обращение.
Управлением рассматривается вопрос о принятии мер административного воздействия в отношении производителя.
ИСТОЧНИК KP.RU