2020-05-26T13:19:19+03:00
Общество

Владимирские волотеры передали медикам из Карабаново восемь коробок с масками и костюмами

Там развернут COVID-госпиталь на 125 коек
Виктория СУХОВА
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фото предоставлено ОНФ по Владимирской областифото предоставлено ОНФ по Владимирской области
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Волонтеры штаба акции #МыВместе во Владимирской области доставили в Карабановскую больницу восемь коробок со средствами индивидуальной защиты, которые были необходимы медикам. Среди подарков – противочумные костюмы, защитные очки и щитки для лица, медицинские маски и халаты, бахилы.

- Все мы слышали и обратили внимание на проблемы, которые были особенно на начальном этапе в Карабановской больнице, где создан COVID-госпиталь на 125 коек. В течение недели необходимые средства индивидуальной защиты доставлены медикам. Мы продолжим оказывать помощь медучреждениям, – рассказала Наталья Палаткина, член регионального штаба ОНФ.

Безвозмездно передаваемые больницам средства индивидуальной защиты были приобретены Всероссийским общественным движением «Волонтеры-медики» на благотворительные пожертвования, которые делали граждане и организации, чтобы поддержать всероссийскую акцию #МыВместе.

- Этого запаса нам хватит на несколько недель. Также ждем заказ от департамента здравоохранения – средства индивидуальной защиты и противочумные костюмы. Они сегодня-завтра будут доставлены, – подчеркнул главврач Александровской районной больницы Эммануил Здановский.

ИСТОЧНИК KP.RU

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