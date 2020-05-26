Трансляции "Последнего звонка" во Владимире пройдут в соцсети "ВКонтакте" и на "Ютубе"

26 Май 2020 2020-05-26T13:06:33+03:00

Телемосты и виртуальные флешмобы будут вестись с центральной площадке в Патриарших садах

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Прямая трансляция "Последнего звонка" во Владимире начнется 29 мая в 11.00 сразу на трех интернет-ресурсах:

- в группе городского управления образования в социальной сети Вконтакте - https://vk.com/club29543663;

- в группе городского управления по физической культуре, спорту и молодежной политике - https://vk.com/sledizanami33;

- на платформе видео-хостинга Youtube - https://www.youtube.com/channel/UC1ffS7Wv8EKhNNUac6LcFtQ/.

Прямую трансляцию будут вести с центральной площадки праздника в "Патриаршем саду". Здесь организуют телемосты и виртуальные флешмобы с городскими школами и самыми успешными выпускниками, напутствия педагогов и родителей, церемонию награждения лауреатов конкурса "Лучшая школа города Владимира", конкурсы, розыгрыши и концерт. А среди главных элементов праздничной программы сценаристы предусмотрели школьный вальс у большого фонтана и сам "последний звонок" в медные колокольчики.

ИСТОЧНИК KP.RU