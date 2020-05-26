Ковровская прокуратура требует восстановить в должности уволенных мэрией директоров ДК

26 Май 2020 2020-05-26T12:59:33+03:00

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Ковровская городская прокуратура отправила в суд семь исковых заявлений после проверки законности увольнений директоров городских домов культуры и других культурных учреждений. Проверку проводили после "многочисленных обращений граждан".

Как сообщает областная прокуратура, проверка показала, что увольнение семи директоров муниципальных учреждений культуры в один день "носит необоснованный, произвольный характер, противоречит законным интересам и свидетельствует о дискриминации и злоупотреблении правом". Увольнения нарушают Указы Президента РФ и губернатора области. Кроме того, расторжение трудовых договоров с двумя руководителями, являющимися членами профсоюза, произведено без предварительного согласия областной профсоюзной организации в письменной форме.

Иски в суд направлены 25 мая. Прокуратура требует восстановить уволенных в должности.

ИСТОЧНИК KP.RU