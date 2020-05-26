2020-05-26T12:35:58+03:00
Общество

Юлия Арсенина временно возглавит департамент здравоохранения

А желающие стать новым директором департамента уже могут подавать документы.
Ирина Мальцева
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Напомним, Алексей Мозалев, возглавлявший региональный департамент здравоохранения с конца 2018 года, ушел 25 мая. С 26 мая выполнять его обязанности будет заместитель директора – Юлия Арсенина, курирующая в медицине вопросы материнства и детства. Ранее она уже выполняла обязанности главы департамент здравоохранения после увольнения экс-директора Александра Кирюхина осенью 2018 года. Нового директора департамента выберут по конкурсы, желающие занять эту должность уже могут подавать документы. Их можно подать до 1 июля. Кроме высшего образования по специальностям «Общественное здравоохранение», «Государственное и муниципальное управление», «Менеджмент», «Управление персоналом», «Юриспруденция», «Экономика», «Лечебное дело», «Педиатрия», «Медико-профилактическое дело», «Медицинская биофизика», «Медицинская биохимия», кандидаты должны иметь стаж государственной гражданской службы или стаж работы по специальности не менее четырех лет. Также от них требуется умение усваивать большой объем информации, способность работать в условиях многозадачности и стрессоустойчивость.

ИСТОЧНИК KP.RU

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