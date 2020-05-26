В Гусь-Хрустальном районе заканчивается строительство школы

26 Май 2020 2020-05-26T12:22:38+03:00

Изменить размер текста: A A

Школу, рассчитанную на 132 ученика, возводят в деревне Купреево Гусь-Хрустального района. Сейчас новое здание готово уже на 80%. Сейчас идут отделочные работы внутри школы, близится к завершению выкладка плиткой санузлов и пищеблока, началось благоустройство территории: вокруг выровняли землю и установили бордюры. Сдать современное учебное заведение планируют в августе. Напомним, во Владимирской области в рамках национального проекта «Образование» идет строительство трех новых школ. Кроме школы в деревне Купреево Гусь-Хрустального района возводятся еще учебные заведения на 1100 мест в микрорайоне Коммунар города Владимира и на 675 мест – в Камешково.

ИСТОЧНИК KP.RU