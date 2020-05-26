Молодой ковровчанин угонял «Жигули» чтобы покататься

26 Май 2020 2020-05-26T12:11:32+03:00

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Два ковровчанина, двадцати и двадцати одного года от роду, в конце мая в родном городе на Фабричном проезде разбили стекло водительской двери у «пятерки» и, повредив замок зажигания, укатили. На следующий день полицейские обнаружили автомобиль брошенным в гаражах на улице Набережная, где его оставили молодые люди, когда закончился бензин. Как рассказали в УМВД России по Владимирской области, старший угонщик уже совершал аналогичное преступление. Ночью в начале мая он от дома на улице Абельмана угнал «семерку», а когда машина заглохла – бросил ее. Сейчас оба подозреваемых задержаны, решается вопрос с выбором меры пресечения.

ИСТОЧНИК KP.RU