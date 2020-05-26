Жительница Костерево навестила родственницу и обокрала ее
Пожилая женщина лишилась девяти тысяч рублей
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Пятидесятивосьмилетняя женщина обратилась в полицию после того, как попыталась оплатить коммуналку со своей банковской карты. Но оказалось, что денег, которые там должны быть, нет. Как рассказали в УМВД России по Владимирской области, жительницу во второй половине мая навестила молодая родственница из Костерево. Тридцатилетняя женщина, находясь в гостях у потерпевшей, при помощи мобильного телефона перевела со счета доверчивой родственницы более девяти тысяч рублей. Сейчас возбуждено уголовное дело по статье «кража с банковского счета».
ИСТОЧНИК KP.RU