2020-05-26T11:11:21+03:00
Происшествия

Кольчугинец торговал детской порнографией

Фото он продавал за пятьсот рублей
Ирина Мальцева
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В июле прошлого года житель Кольчунгинского района купил в интернете и хранил у себя жестком диске компьютера детскую порнографию, где были изображены дети младше четырнадцати лет. Через несколько дней он создал в соцсети страниц, где предложил купить эти материалы всем желающим. И дождался первого покупателя: в конце июля он отправил детскую порнографию, получив за это пятьсот рублей. Но его страницу обнаружили и преступный бизнес прикрыли. Кольчугинец, признавший вину, пойдет под суд за приобретение, хранение в целях распространения и распространение в сети «Интернет» материалов с порнографическими изображениями несовершеннолетних. Наказание, предусмотренное этой статьей – только лишение свободы на срок до десяти лет с возможным ограничением свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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