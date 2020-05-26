Количество зараженных коронавирусом на 26 мая 2020: Владимир снова в лидерах печальной статистики

26 Май 2020 2020-05-26T09:49:36+03:00

За сутки в областном центре заболели 20 человек

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Роспотребнадзор обновил данные по количеству зараженных коронавирусом COVID-19 за последние сутки. На 10 часов утра 26 мая лабораторно подтверждено 57 новых случаев. Лидером по-прежнему остается Владимир - в областном центре заболели 20 человек.

Остальные случаи распределились следующим образом:

- 12 сл. в Гусь-Хрустальном,

- 5 сл. Александровском,

- 4 сл. в Вязниковском,

- по 3 сл. в Камешковском, Муромском, Ковровском и Судогодском районах,

- 2 сл. в Киржачском,

- по 1 сл. в Собинском и Меленковском районах.

Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 2379 случаев заболевания (492 сл. в г. Владимире, 355 сл. в Петушинском, 325 сл. в Гусь-Хрустальном, 216 сл. в Александровском, 209 сл. о. Муром, 200 сл. в Ковровском, 106 сл. в Кольчугинском, 77 сл. в Собинском, 73 сл. в Судогодском, 61 сл. в Киржачском, 60 сл. в Вязниках, 59 сл. в Юрьев-Польском, 39 сл. в Камешковском, 38 сл. в Меленковском, 31 сл. в Суздальском, 24 сл. в г. Радужном, 8 сл. в Селивановском, 6 сл. в Гороховецком).

ИСТОЧНИК KP.RU