Владимирца, который за 200 рублей "сливал" информацию об одной клиентке, оштрафовали на 100 тысяч

25 Май 2020 2020-05-25T13:48:31+03:00

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Фрунзенский районный суд города Владимира признал виновным 20-летнего владимирца. Его обвиняют в "нарушении неприкосновенности частной жизни, сопряженное с использованием служебного положения".

Как сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ по Владимирской области, сотрудники которого совместно с отделом безопасности сотовой компании занимались этой историей, в феврале 2019 года молодой человек устроился на работу в одну из крупных телефонных компаний стажером, а в марте был переведен на должность специалиста офиса продаж и обслуживания. 12 июля 2019 года он, нарушив концепцию безопасности компании, вступил в контакт с пользователем мессенджера и согласился предоставлять персональные сведения на одного из клиентов сотовой связи. За каждую информацию он просил по 200 рублей. В итоге, он скопировал на свой телефон личные данные жительницы города Москвы и переслал их пользователю мессенджера.

Уже во время следствия он во всем сознался, однако от приговора это его не спасло. Парня оштрафовали на 100 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU