Электрички вновь начнут останавливаться на всех станциях Петушинского района

22 Май 2020 2020-05-22T13:11:14+03:00

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После анализа эпидемиологической ситуации в Петушинском районе было принято решение с сегодняшнего дня, 22 мая, возобновить посадку и высадку пассажиров на следующих остановочных пунктах: Усад, Глубоково, Покров, платформа 113 км, Омутище, Леоново, Костерёво, Болдино и Сушнёво.

«Принять такое решение позволило улучшение эпидемиологической обстановки в Петушинском районе. Тем не менее, убедительная просьба к жителям – во избежание ухудшения ситуации по-прежнему необходимо максимально соблюдать режим самоизоляции, а также все необходимые меры защиты», – подчеркнул врио заместителя губернатора Роман Годунин.

ИСТОЧНИК KP.RU