2020-05-22T14:00:19+03:00
Общество

Муромский перевозчик оставил без денег несколько десятков сотрудников

Им задолжали восемьсот тысяч рублей
Ирина Мальцева
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Пятьдесят пять работников АО «Муромского пассажирского автотранспортного предприятия» остались без зарплаты. Нарушая трудовое законодательство, им уже не в первый раз не платили деньги, задолжав в общей сложности, включая проценты за задержку зарплаты, более восемьсот тысяч рублей. Городская прокуратура возбудила в отношении генерального директора предприятия производство по делу об административном правонарушении «повторная невыплата в установленный срок заработной платы, если это правонарушение не образует состава уголовно-наказуемого деяния». Также городским прокурором директору предприятия внесено представление, по результатам рассмотрения которого задолженность по зарплате полностью погашена, а виновное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.

ИСТОЧНИК KP.RU

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