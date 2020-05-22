Еще тысячу продуктовых наборов получат малоимущие пенсионеры Владимирской области

22 Май 2020 2020-05-22T13:02:45+03:00

До 1 июля единоразовую продуктовую помощь получат свыше 20 тысяч человек

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Очередную партию продуктов в рамках кампании #МыВместе для малоимущих пенсионеров (1000 наборов) отправили в районы Владимирской области. Там в местных волонтерских штабах добровольцы доставят наборы до адресатов. Списки всех нуждающихся есть.

585 наборов направлены в Ковровский район, 357 в Петушинский район и 58 остались во Владимире. В продуктовый набор входят крупы, чай, сахар, соль, подсолнечное масло, консервированный горошек и кукуруза, макароны.

До 1 июля единоразовую продуктовую помощь получат свыше 20 тысяч человек. Продуктовые наборы доставляют до заявителей волонтеры муниципальных штабов, с соблюдением всех необходимых мер предосторожности.

ИСТОЧНИК KP.RU