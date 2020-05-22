Еще тысячу продуктовых наборов получат малоимущие пенсионеры Владимирской области
Очередную партию продуктов в рамках кампании #МыВместе для малоимущих пенсионеров (1000 наборов) отправили в районы Владимирской области. Там в местных волонтерских штабах добровольцы доставят наборы до адресатов. Списки всех нуждающихся есть.
585 наборов направлены в Ковровский район, 357 в Петушинский район и 58 остались во Владимире. В продуктовый набор входят крупы, чай, сахар, соль, подсолнечное масло, консервированный горошек и кукуруза, макароны.
До 1 июля единоразовую продуктовую помощь получат свыше 20 тысяч человек. Продуктовые наборы доставляют до заявителей волонтеры муниципальных штабов, с соблюдением всех необходимых мер предосторожности.
ИСТОЧНИК KP.RU