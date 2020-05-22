2020-05-22T13:15:03+03:00
Происшествия

Во Владимире задержали восемь наркокурьеров

Семь арестованы, одна девушка на свободе
Ирина Мальцева
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В середине мая оперативники задержали в областной столице трех молодых людей 21, 23 и 26 лет, которые приехали из Средней Азии. В квартире, которую арендовали молодые люди, оперативники обнаружили и изъяли свертки с веществами сыпучей консистенции. Аналогичные свертки они нашли и во дворах жилых домов во Владимире. Как показала экспертиза, в этих пакетиках был синтетический наркотик. Как сообщили в УМВД России по Владимирской области, задержанные прибыли в Россию в начале года, чтобы работать в интернет – магазине, торговавшем запрещенными веществами. В их задачи входило получение оптовых партий наркотиков, фасовка и организация тайников-закладок. Позднее оперативники обнаружили в одном из районов Владимира несколько свертков с аналогичными наркотиками, а также задержали четырех жителей Владимирской области в возрасте от 20 до 26 лет и 23-летнего уроженца Красноярского края. По версии полицейских, они работали курьерами в том же интернет-магазине и распространяли наркотики среди жителей. Сейчас возбуждено уголовное дело, задержанные подозреваются в покушении на незаконный сбыт наркотиков в крупном размере. Общая масса изъятых из незаконного оборота наркотиков превысила 147 граммов, это, по оценке оперативников, около 200 разовых доз. Семь фигурантов арестованы, а двадцатишестилетняя владимирка находится под подпиской о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU

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