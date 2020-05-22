Молодой александровец фиктивно прописал у себя пятерых иностранцев

22 Май 2020 2020-05-22T12:33:41+03:00

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Житель Александрова, тридцати одного года от роду, как рассказали в УМВД России по Владимирской области, подозреваемого в фиктивной постановке на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в жилом помещении в Российской Федерации. Как выяснили во время проверки, молодой мужчина в начале марта за пять дней направил в территориальный отдел по вопросам миграции пять уведомлений о прибытии уроженцев Средней Азии и указал, что жить они будут в его квартире. Естественно, там они не жили и не появлялись, пускать их к себе александровец и не планировал. Теперь ему грозит до трех лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU