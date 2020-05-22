2020-05-22T12:33:41+03:00
Происшествия

Молодой александровец фиктивно прописал у себя пятерых иностранцев

Для этого ему потребовалось пять дней
Ирина Мальцева
Поделиться:
Изменить размер текста:

Житель Александрова, тридцати одного года от роду, как рассказали в УМВД России по Владимирской области, подозреваемого в фиктивной постановке на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в жилом помещении в Российской Федерации. Как выяснили во время проверки, молодой мужчина в начале марта за пять дней направил в территориальный отдел по вопросам миграции пять уведомлений о прибытии уроженцев Средней Азии и указал, что жить они будут в его квартире. Естественно, там они не жили и не появлялись, пускать их к себе александровец и не планировал. Теперь ему грозит до трех лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
На Южном объезде "Жигули" с подростками врезались в фуру
ВТБ и Ростелеком одними из первых осуществили электронное подписание соглашения о выдаче банковских гарантий
Вязниковец до смерти забил кавалера тещи
Число желающих взять ипотеку в Сбербанке выросло в два раза с начала года
Сбербанк открывает новые сервисы и возможности для клиентов
Во Владимирской области почта установила защитные экраны для безопасности клиентов
Владимирцам предлагают покорить новые города и страны онлайн
В Меленковском районе обнаружили редких птиц и насекомых, занесенных в Красную книгу
Сбербанк снижает ставки по ипотеке
Электрички вновь начнут останавливаться на всех станциях Петушинского района
Муромский перевозчик оставил без денег несколько десятков сотрудников
Еще тысячу продуктовых наборов получат малоимущие пенсионеры Владимирской области
Во Владимире задержали восемь наркокурьеров
Молодой александровец фиктивно прописал у себя пятерых иностранцев
Преображаем дачу подручными средствами – простые и надежные советы
ВТБ первым в России запустил фонды ответственного инвестирования
Private Banking ВТБ фиксирует значительный приток средств VIP-клиентов на рынки капитала
ВТБ Лизинг предлагает KIA Seltos со скидкой до 5,5%
Когда владимирские школьники будут сдавать ЕГЭ
Во Владимире назначили нового госинспектора строительного надзора
Ковровчанин, презрев самоизоляцию, поехал к подруге и попал на штраф
Вязниковец украл у знакомой инструменты и большую кастрюлю
Количество зараженных коронавирусом во Владимирской области на 22 мая опять выросло
Во Владимирской области пожарные вынесли собаку из огня и спасли с помощью дыхательного аппарата
Директору департамента здравоохранения Владимирской области назначили еще одного заместителя
Кому отключение горячей воды во Владимире продлили до 24 мая
Во Владимире ожидаются заморозки до -2 градусов
Найти вора из Петушков помогла фотография в телефоне