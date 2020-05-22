Во Владимире назначили нового госинспектора строительного надзора
В Владимирской области с 22 мая назначен начальник инспекции государственного строительного надзора администрации Владимирской области. Им стал Илья Шаров. Он хорошо знает строительную отрасль региона - в 2011 – 2014 годах был заместителем директора, а затем директором департамента строительства и архитектуры администрации Владимирской области.
Как сообщает пресс-служба обладминистрации, Илья Юрьевич Шаров родился во Владимире в 1961 году. Окончил Московский инженерно-строительный институт по специальности «строительство тепловых и атомных электростанций» и Московскую академию экономики и права по направлению «экономика». Работал мастером участка Спецтреста № 3 СМО «Спецмашмонтаж», позднее в Счётной палате России, Контрольно-счётной палате Москвы, в бизнес-структурах столицы и Владимира.
Перед назначением на новую должность в областной администрации возглавлял Объединённую дирекцию некоммерческого партнёрства «Ассоциация внутреннего и въездного туризма» во Владимире.
ИСТОЧНИК KP.RU