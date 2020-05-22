Ковровчанин, презрев самоизоляцию, поехал к подруге и попал на штраф

22 Май 2020 2020-05-22T10:48:48+03:00

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Жителя Коврова около полуночи остановили на улице Запольная. Мужчина честно признался, что приехал к своей подруге, а о введении ограничений на перемещение жителей он знал, но все же решил их нарушить – не выдержал больше в самоизоляции без дамы. Суд признал его виновным в административном нарушении и оштрафовал на шесть тысяч рублей за порыв. А другой ковровчанин, видимо, тоже устав на самоизоляции, после работы приехал из поселка Пакино в Ковров и около одного из домов по улице Рабочей сел на полянку и стал распивать бутылку водки. За «культурный отдых» его оштрафовали на пять тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU