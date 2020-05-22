Вязниковец украл у знакомой инструменты и большую кастрюлю

22 Май 2020 2020-05-22T10:37:05+03:00

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Сорокалетний вязниковец, знал, что его сорокалетняя знакомая в сарае, стоящем около ее дома, держит ценные вещи, в том числе электроинструменты. Сарай женщина не запирала, веря,, видимо, что в собственном дворе ее вещи в безопасности. Но в пять утра вязниковец, уже имевший проблемы с законом, подъехал на своем велосипеде к ее дому, зашел во двор и проник в незапертый сарай, откуда похитил бензопилу, электрокосу, 2 рулона сетки рабица, водяной электронасос и большую кастрюлю. Часть украденного он продал, остальное оставил себе. Как рассказали в УМВД России по Владимирской области, обнаружив пропажу, женщина пошла в полицию, а правоохранители отыскали злоумышленника, похитившего вещей на сумму около шести тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU