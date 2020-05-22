Количество зараженных коронавирусом во Владимирской области на 22 мая опять выросло

22 Май 2020 2020-05-22T10:45:03+03:00

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Количество зараженных коронавирусом во Владимирской области 22 мая 2020 года опять существенно выросло. За сутки в регионе зарегистрировано 77 новых случаев. При этом больше всего из них, 19 человека, заразилось в Петушинском районе - как раз накануне смягчения карантинных мер. И внезапная вспышка в городе Радужный - возможно, туда завезли много тестов. До сих пор Радужный был в конце списка территорий области по новым заражениям.

Новые случаи заражения распределились так:

19 сл. в Петушинском районе,

18 сл. в г. Владимире,

14 сл. в г. Радужный,

13 сл. в Гусь-Хрустальном районе,

3 сл. в Ковровском районе,

3 сл. в Судогодском районе,

2 сл. в Суздальском районе,

2 сл. в Камешковском районе,

1 сл. в Меленковском районе,

1 сл. в Муромском районе,

1 сл. в Собинском районе.

Всего во Владимирской области лабораторно подтверждено 2120 случая заболевания. Они распределены так: 419 сл. в г. Владимире, 337 сл. в Петушинском районе, 293 сл. в Гусь-Хрустальном районе, 201 сл. в Александровском районе, 188 сл. в Ковровском районе, 175 сл. в о. Муром, 102 сл. в Кольчугинском районе, 69 сл. в Судогодском районе, 66 сл. в Собинском районе, 57 сл. в Киржачском районе, 53 сл. в Юрьев-Польском районе, 35 сл. в Камешково, 34 сл. в Меленковском районе, 29 сл. в Суздальском районе, 28 сл. в Вязниках, 21 сл. в г. Радужном, 7 сл. в Селивановском районе, 6 сл. в Гороховецком районе.

Количество умерших с официально подтвержденным коронавирусом - 15 человек, выздоровевших 284 (+5 за сутки).

ИСТОЧНИК KP.RU