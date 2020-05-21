Во Владимирской области пожарные вынесли собаку из огня и спасли с помощью дыхательного аппарата

21 Май 2020 2020-05-21T16:32:26+03:00

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Во Владимирской области 21 мая можно назвать днем спасенных из огня животных. Сначала в Гусь-Хрустальном районе из горящего дома пожарные вытащили трех котов и собаку, а чуть позже еще один пожар, где чуть не погибли животные, произошел в Ковровском районе.

21 мая примерно в половине одиннадцатого утра медики из ФАПа, расположенного в селе Большие Всегодичи, увидели, как в соседнем доме на две квартиры из окон валит дым. Они тут же позвонили спасателям. Приехавшим пожарным пришлось вломиться внутрь горящей квартиры, так как людей в ней не было. Выяснилось, что в одной из комнат горит диван и обои над ним. При этом на полу лежала собака, которая от сильного дыма потеряла сознание. Какое-то время псина, видимо, царапалась в дверь и пыталась выбраться наружу, а потом просто упала.

предоставлено ГУ МЧС России по Владимирской области.

Помощник начальника караула Владимир Панков сразу вынес её на свежий воздух, а там вставил в пасть трубку дыхательного аппарата. Спустя несколько минут собака пришла в себя, после чего её передали хозяевам.

Уже позже дознаватели выяснили, что, скорее всего, пожар начался из-за непотушенной сигареты (опять!). Хозяин с утра покурил и оставил окурок тлеть в пепельнице, а сам ушел на работу. Возможно, сама собака и опрокинула пепельницу. В итоге, чуть не случилась трагедия.

ИСТОЧНИК KP.RU