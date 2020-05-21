2020-05-21T15:59:29+03:00
Общество

Кому отключение горячей воды во Владимире продлили до 24 мая

В ходе испытаний были выявлены аварийные участки
Анна ДЕКТЯРЕВА
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В этом году ремонт и подготовка к отопительному периоду сетей горячей воды идут в ускоренном темпе из-за режима самоизоляции. 20 мая Владимирский филиал «Т Плюс» завершил первый этап гидравлических испытаний тепловых сетей, подключенных к Владимирской ТЭЦ-2, в Октябрьском и Ленинском районах города.В ходе испытания трубопроводов под повышенным давлением выяснилось, что некоторые участки требуют неотложного ремонта. В связи с этим ограничение подачи горячей воды в дома продлено до 24 мая.

Под продление отключения попали:

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Также из-за гидроиспытаний будет отсутствовать горячее водоснабжение в период с 19 по 22 мая в домах по ул. Гагарина: 27, 27/2, 27/3, 27/6, 29, 29/1, 29/2, 29/3, 31, 31/1, 31/3, 33, 33/1, 33/2, 33/3, 37, 37/1, 37/2, 37/3, 37/4, 37/5, 37/6, 39, 39/1, 39/2, 39/3, 41, 41/1, 41/

Если вы увидели выход горячей воды или пара на поверхность, не подходите, а позвоните в оперативно-диспетчерскую службу по круглосуточному телефону: (4922) 53-22-20.

ИСТОЧНИК KP.RU

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