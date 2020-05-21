Во Владимире ожидаются заморозки до -2 градусов

21 Май 2020 2020-05-21T15:55:26+03:00

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По сведениям Владимирского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды в ночные и утренние часы 22 и 23 мая в части территорий Владимирской области ожидаются заморозки до -2ºС.

Помимо того факта, что к нам пусть и ненадолго возвращается зима, важно помнить, что мы без отопления. И при таких холодах многие могут начать обогреваться электрообогревательными приборами и печками. Если их неправильно эксплуатировать, то можно и квартиру спалить. В общем, будьте осторожней.

Кроме того, дачникам стоит защитить свои посадки. Укрыть теплолюбивые растения пленкой, а также поплотнее закрыть теплицы.

ИСТОЧНИК KP.RU