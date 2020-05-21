Найти вора из Петушков помогла фотография в телефоне

21 Май 2020 2020-05-21T15:24:15+03:00

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Девятнадцатилетний житель Петушинского района пришел в гости к знакомым и украл телефон, который ненадолго без присмотра оставила одна из девушек. Аппарат он продал, а купивший его горожанин обратил внимание, что на заставке экрана стоит фотография собаки – оказалось, что это пес его знакомой. Он сообщил об этом женщине и оказалось, что ее аппарат недавно украли. Хозяйка телефона обратилась в полицию и злоумышленника нашли. Материальный ущерб – восемь тысяч рублей – он вернул, но ответить ему все равно придется: как рассказали в УМВД России по Владимирской области, дело направлено в суд

ИСТОЧНИК KP.RU