В Вязниках появится новый прокурор

21 Май 2020 2020-05-21T15:02:38+03:00

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Вновь назначенный прокурор в 1994 году окончил Ивановский государственный университет, по специальности «юриспруденция», потом проходил воинскую службу по призыву в Республике Афганистан. После демобилизации работал на приборостроительном заводе города Коврова, служил в полиции. В прокуратуре Андрей Молчанов работает с 1994 года. Сначала как помощник, старший помощник Ковровского городского прокурора, последняя занимаемая должность – заместитель Ковровского городского прокурора. Он награжден нагрудными знаками «Почетный работник прокуратуры Российской Федерации», «За безупречную службу в прокуратуре Российской Федерации». 15 мая юрист, воспитывающий с женой дочь, назначен на должность Вязниковского межрайонного прокурора Владимирской области.

ИСТОЧНИК KP.RU