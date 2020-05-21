В деревню Гороховецкого района вернется чистая питьевая вода

21 Май 2020 2020-05-21T14:50:18+03:00

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В деревне Юрова Гороховецкого района холодную воду жители получали централизованно, из артезианской скважины в деревне. Но по результатам проведенных санитарно-гигиенических исследований пробы питьевой воды не соответствовали установленным требованиям (имеется превышение показателя жесткости). Директор «Гороховецких коммунальных систем» оштрафован за нарушение санитарно-эпидемиологических норм, сейчас устанавливаются новые фильтры очистки, которые сделают воду пригодной для питья,

ИСТОЧНИК KP.RU