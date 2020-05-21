В Киржачском магазине «Пивная встреча» располагалось подпольное казино
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела
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Нарушения обнаружили во время прокурорской проверки. Оказалось, что в магазинчике с незамысловатым названием «Пивная встреча, расположенном на улице Набережной, притаился незаконный игровой клуб. В помещении нашли девять рабочих с признаками игрового оборудования, с установленными на них соответствующими программами, в помещении велось видеонаблюдение, а попасть туда было непросто – соблюдалась конспирация. Сейчас материалы проверки направлены в правоохранительные органы, проводится доследственная проверка, которую контролирует прокуратура.
ИСТОЧНИК KP.RU