В Киржачском магазине «Пивная встреча» располагалось подпольное казино

21 Май 2020 2020-05-21T14:44:50+03:00

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Нарушения обнаружили во время прокурорской проверки. Оказалось, что в магазинчике с незамысловатым названием «Пивная встреча, расположенном на улице Набережной, притаился незаконный игровой клуб. В помещении нашли девять рабочих с признаками игрового оборудования, с установленными на них соответствующими программами, в помещении велось видеонаблюдение, а попасть туда было непросто – соблюдалась конспирация. Сейчас материалы проверки направлены в правоохранительные органы, проводится доследственная проверка, которую контролирует прокуратура.

ИСТОЧНИК KP.RU