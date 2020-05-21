Во Владимирской области больницы и учреждения соцзащиты оштрафовали на 140 тысяч рублей
Госпожнадзор проверил организации, в которых есть кислородное оборудование и аппараты ИВЛ. Ведомство инициировало их после пожаров в в Москве, Красногорске и в Санкт-Петербурге. Там загорелись аппараты искусственной вентиляции легких.
- Особое внимание обращали на противопожарное состояние помещений, оборудованных аппаратами ИВЛ, кислородным оборудованием. Помимо этого, муниципалитеты получили задание проверить состояние автоматической пожарной сигнализации, систему оповещения и эвакуации, вывод тревожного сигнала в пожарные части, системы дымоудаления и другие, - рассказали в областном управлении МЧС.
Помещения обследовались дистанционно, с помощью видеосвязи.
Итогом проверки стали 11 административных протоколов. Выписано штрафов на 140 тысяч рублей. Оштрафовано одно юрлицо на 90 000 рублей. Основные нарушения – отсутствие проектной документации на системы автоматической пожарной сигнализации и ряд других несущественных нарушений.
К слову, сейчас во Владимирской области открыты 45 учреждений социальной защиты населения с круглосуточным пребыванием людей, 15 учреждений здравоохранения имеют аппараты ИВЛ.
ИСТОЧНИК KP.RU