Во Владимирской области организация заплатила крупный штраф из-за кустарников и сорняков на участке

21 Май 2020 2020-05-21T13:47:22+03:00

Казна пополнилась на 200 тысяч рублей

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Управление Россельхознадзора по Владимирской области в январе возбудило дело об административном правонарушении в отношении ООО «Владимирское» по племенной работе».

На всей площади земельного участка сельсхозназначения (730,47 гектара), который принадлежит организации, растут деревья и кустарники (например, сосна и береза высотой более пяти метров). На участке также возвышается сухостой сорняков (пижма, бодяк полевой и другие), закочкаренность участка составляет 30%.

Организация не улучшала и не защищала земли от ветровой и водной эрозии.. Почву не защитили от сорняков и зарастания деревьями.

В феврале Россельхознадзор назначил юрлицу, владеющему данными землями, штраф в размере 200 тысяч рублей. Он полностью оплачен.

ИСТОЧНИК KP.RU