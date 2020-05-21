Во Владимирской области организация заплатила крупный штраф из-за кустарников и сорняков на участке
Управление Россельхознадзора по Владимирской области в январе возбудило дело об административном правонарушении в отношении ООО «Владимирское» по племенной работе».
На всей площади земельного участка сельсхозназначения (730,47 гектара), который принадлежит организации, растут деревья и кустарники (например, сосна и береза высотой более пяти метров). На участке также возвышается сухостой сорняков (пижма, бодяк полевой и другие), закочкаренность участка составляет 30%.
Организация не улучшала и не защищала земли от ветровой и водной эрозии.. Почву не защитили от сорняков и зарастания деревьями.
В феврале Россельхознадзор назначил юрлицу, владеющему данными землями, штраф в размере 200 тысяч рублей. Он полностью оплачен.
ИСТОЧНИК KP.RU