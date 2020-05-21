2020-05-21T13:38:02+03:00
Происшествия

Житель Петушков воспользовался доверчивостью знакомой и обокрал ее

Она попросила гостя сходить в магазин со своей банковской картой
Ирина Мальцева
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Тридцатисемилетний житель Петушинского района был в гостях у знакомой, которая в период самоизоляции попросила гостя сходить в магазин, дала ему свою банковскую карту и сообщила пин-код. Но мужчина, забрав карту, присвоил все деньги себе. Расплатившись за такси, он снял четыре тысячи рублей с карты, и остальные деньги потратил, оплатив покупки в магазины. В общей сложности с чужой карты он потратил шесть с половиной тысяч рублей. Как рассказали в УМВД России по Владимирской области, сейчас в отношении горожанина возбуждено уголовное дело по статье «кража, совершенная с банковского счета». Ему грозит до шести лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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