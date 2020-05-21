Владимирская область заняла 16 место в стране по объемам жилищного строительства

21 Май 2020 2020-05-21T13:36:57+03:00

В этом году нужно ввести 860 тысяч кв.метров жилья

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В рамках федерального проекта «Жильё» нацпроекта «Жильё и городская среда» Владимирской области поставлена задача ввести в 2020 году 860 тысяч кв. метров жилья. Сейчас в регионе 52 застройщика реализуют 113 проектов жилищного строительства общей площадью 1,3 млн кв. метров.

- Несмотря на сложную обстановку, связанную с эпидемией новой коронавирусной инфекции, нам удалось сохранить набранные темпы жилищного строительства. Подтверждение тому – 16-е место среди субъектов Российской Федерации по объёмам жилищного строительства в 1-м квартале этого года, – отметил Владимир Сипягин.

За четыре месяца в регионе введено в эксплуатацию 258 тысяч кв. метров жилья. В 2 раза увеличен объём ввода в эксплуатацию многоквартирных домов.

В прошлом году было построено 3246 новых жилых домов, что в 1,3 раза больше, чем годом ранее. Это позволило Владимирской области в общем рейтинге регионов по обеспеченности жильём на 1 жителя подняться на 27 место.

ИСТОЧНИК KP.RU