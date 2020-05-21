В детских садах Владимира работают 122 дежурные группы

21 Май 2020 2020-05-21T13:20:39+03:00

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Сейчас во Владимире работают 122 дежурные группы в 81 детском саду. Их посещают около 1000 детей. Андрей Шохин призвал заведующих с особым вниманием отнестись к вопросам безопасности детей:

- Главное - обеспечить безопасность детей. Все рекомендации медиков по организации работы утренних фильтров и других мер предосторожности в дежурных группах должны строго соблюдаться, - сказал сити-менеждер.

Кроме того, заведующие поинтересовались планами мэрии по ремонту и благоустройству детских садов.

- За минувшие два года мы заменили 2/3 всех оконных блоков в детских садах, отремонтировали половину крыш. Эта работа будет обязательно продолжена. Что касается ремонта фасадов, то сейчас по плану в программу ремонта попадают 5-6 учреждений в год, но нам необходимо увеличить этот показатель как минимум вдвое, - подчеркнул Андрей Шохин.

Кстати, напомним, что в этом году запланировано строительство двух яслей-садов по 50 мест в каждом - в мкр. Полянка и на ул. Тихонравова, а также начало строительства полноценного детского сада на 115 мест в мкр. Полянка. Кроме того, продолжаются переговоры с застройщиком о передаче участка земли под строительство детского сада в мкр. Коммунар.

ИСТОЧНИК KP.RU