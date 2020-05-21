Ивановцы в Суздале угоняли автомобили и снимали колеса

21 Май 2020 2020-05-21T13:10:46+03:00

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Сотрудники ДПС на улице Ленина в Суздале попытались остановить две «девятки», а когда водитель проигнорировал их требования – сделали все, чтобы их догнать и задержать. Не справившись с управления, один из нарушителей съехал в кювет, где его и задержали. Вторую машины полицейские догнали, водитель и пассажир попытались сбежать, но их поймали. Как оказалось, трое задержанных – два девятнадцатилетних и один двадцатитрехлетний молодой человек – за две недели апреля угнали два автомобиля марки «ВАЗ», колеса с автомашины «ВАЗ», а также обокрали «Форд». Общая сумма ущерба составила более шестидесяти тысяч рублей. Как рассказали в УМВД России по Владимирской области, сейчас возбуждены уголовные дела.

ИСТОЧНИК KP.RU