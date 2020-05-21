2020-05-21T12:25:38+03:00
Общество

Школу в Камешково обещают сдать вовремя

Она будет готова в декабре
Ирина Мальцева
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Долгожданную новую школу на 675 мест возводить в Камешково начали в рамках реализации регионального проекта «Современная школа» нацпроекта «Образование». Трехэтажное кирпичное здание со скатной металлической крышей, цветным фасадом и индивидуальной блочно-модульной котельной общей площадью составит тринадцать тысяч квадратных метров. На школьном участке должна появиться большая спортивная площадка и детский автогородок. На строительство, которое было начато в декабре прошлого года, выделили около 486 миллионов рублей из бюджетов различного уровня. По графику оно должно было завершиться в декабре этого года, однако в последнее время в этом появились серьезные сомнения. Ожднако в областной администрации уверяют, что все работы выполнят в срок.

- Выполнение работ несколько отстает от графика, но это вызвано объективными причинами. Школа должна быть сдана в срок, – заявил врио заместителя губернатора Роман Годунин 20 мая, во время рабочего совещания на месте стройки. – Для максимального контроля принято решение проводить рабочую планерку на объекте каждую среду, в ней обязательно должны участвовать проектировщики, представители профильных департаментов – образования и строительства, а также представители госстройнадзора.

ИСТОЧНИК KP.RU

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