2020-05-21T09:38:05+03:00
Коронавирус Covid-19

Количество зараженных коронавирусом во Владимирской области на 21 мая: Владимир снова в лидерах печальной статистики

Из 57 новых случаев 24 приходится на областной центр
Алексей СУХОВ
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Владимирский Роспотребнадзор обновил статистику по числу заразившихся коронавирусом COVID-19. И есть две новости - хорошая и плохая. Хорошая - в регионе за сутки заразилось всего 57 человек. Значительно меньше, чем еще неделю назад. Плохая - Владимир лидирует по новым случаям заболевания.

Вот как распределились все случаи:

- 24 сл. в г. Владимире,

- 13 сл. в Петушинском,

- 10 сл. в Александровском,

- по 2 сл. в Ковровском, Кольчугинском и Суздальском районах,

- по 1 сл. в Муроме, Судогодском, Юрьев-Польском и Гусь-Хрустальном районах.

Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 2043 случая заболевания (401 сл. в г. Владимире, 318 сл. в Петушинском, 280 сл. в Гусь-Хрустальном, 201 сл. в Александровском, 185 сл. в Ковровском, 174 сл. о. Муром, 102 сл. в Кольчугинском, 66 сл. в Судогодском, 65 сл. в Собинском, 57 сл. в Киржачском, 53 сл. в Юрьев-Польском, 33 сл. в Меленковском, 33 сл. в Камешково, 28 сл. в Вязниках, 27 сл. в Суздальском, 7 сл. в г. Радужном, 7 сл. в Селивановском, 6 сл. в Гороховецком).

ИСТОЧНИК KP.RU

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