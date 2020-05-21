2020-05-21T09:26:51+03:00
Общество

Руководство "Автодора" уверяет, что новый вариант трассы М-12 не потребует сноса домов в Судогодском районе

Кроме того, дорога теперь будет идти ближе к Владимиру
Алексей СУХОВ
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Вот как выглядит новый проект. Предоставлено АВО.Вот как выглядит новый проект. Предоставлено АВО.
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20 мая губернатор Владимир Сипягин и председатель правления госкомпании "Автодор" Вячеслав Петушенко обсудили новый вариант строительства трассы скоростной автомобильной дороги "М-12 "Москва – Нижний НовгородКазань" на территории Владимирской области.

Так как жители Владимирской области неоднократно высказывали недовольство тем, как будет проходить трасса в 33 регионе, представители "Автодора" предложили новый вариант.

«Мы принципиально изменили трассировку, приблизили её к Владимиру, теперь она идет в полосе отвода Южного обхода города», - пояснил Вячеслав Петушенко.

Больше всего нареканий предыдущие проекты прохождения трассы вызвали в Судогодском районе, где под снос попадало семь домов в деревне Гридино. В новом варианте трасса не затрагивает этот населённый пункт. Но проект все равно еще будут обсуждать с департаментом дорожного хозяйства и главами органов местного самоуправления. Последние должны донести пожелания жителей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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Руководство "Автодора" уверяет, что новый вариант трассы М-12 не потребует сноса домов в Судогодском районе
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