Сотрудникам домов престарелых и учреждений для инвалидов во Владимирской области тоже положены выплаты

21 Май 2020 2020-05-21T09:14:54+03:00

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Областные власти установили размеры выплат работникам государственных учреждений социального обслуживания Владимирской области, которые с 27 апреля переведены на закрытый круглосуточный режим работы с проживанием работников в учреждении. Речь идет о домах престарелых и учреждениях для инвалидов.

Врачам в случае выявления в организации или отделении COVID-19 положено 60 тысяч рублей, если новая коронавирусная инфекция не будет выявлена – 40 тысяч рублей. Среднему медицинскому персоналу, социальным работникам, специалистам по социальной работе, специалистам по работе с семьёй, специалистам по реабилитационной работе в социальной сфере, психологам в социальной сфере, педагогическим работникам при тех же условиях выплатят 35 и 25 тысяч рублей соответственно; младшему медицинскому персоналу – 20 и 15 тысяч рублей соответственно; техническому персоналу и персоналу, занятому на иных должностях – 15 и 10 тысяч рублей соответственно.

Напомним, что работникам этих учреждений за работу в течение двухнедельной смены в закрытом круглосуточном режиме также предусмотрена надбавка за особые условия труда и дополнительную нагрузку из областного бюджета в размере 20 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU