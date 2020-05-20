Во Владимире с 1 июня изменится расписание движения автобуса 55С

20 Май 2020 2020-05-20T22:17:45+03:00

Это сделано для удобства жителей микрорайонов Никулино, Шепелево и Злобино

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Комиссия по организации перевозки пассажиров транспортом общего пользования на территории города Владимира приняла решение об изменении с 1 июня расписания движения городского социального автобусного маршрута №55С.

Решение скорректировать время отправления отдельных рейсов данного маршрута в дневное время суток принято по просьбе депутата Совета народных депутатов Владимира Николая Питиримова для удобства жителей микрорайонов Никулино, Шепелево и Злобино.

Расписание движения автобусов по маршруту №55С «Дворец детского (юношеского) творчества — деревня Злобино»:

Дворец детского (юношеского) творчества: время отправления с остановки: 6.10, 8.10, 12.00, 15.00, 18.10.

Мкр Шепелево (примерное время): 6.45 (6.55), 8.45 (8.55), 12.40 (12.55), 15.40 (15.55), 18.50 (19.00).

Деревня Злобино: 6.50, 8.50, 12.50, 15.50, 18.55.

ИСТОЧНИК KP.RU