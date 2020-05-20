2020-05-20T22:11:22+03:00
Общество

Торговые центры Владимирской области в ближайшее время не откроют

Уровень распространения заболевания по-прежнему высок
Виктория СУХОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Губернатор Владимир Сипягин провёл совещание с руководителями крупных торгово-развлекательных центров Владимирской области. По его словам, торговые центры оказались одной из наиболее пострадавших отраслей из-за пандемии коронавируса, однако основное условие возобновления их работы напрямую связано с соблюдением жителями области мер безопасности.

- Торговые центры попадают под третий этап открытий. На этот момент коэффициент распространения инфекции должен снизиться до 0,5, в больницах должно быть свободно не менее 50 процентов коек для пациентов с коронавирусной инфекцией. И, наконец, ежедневно должно проверяться на коронавирус не менее 110 человек на 100 тысяч жителей. Только тогда можно будет говорить об открытии ТЦ. На данный момент во Владимирской области по двум последним категориям ситуация хорошая. Но уровень распространения заболевания по-прежнему высок», – сообщила Светлана Костина, заместитель начальника отдела санитарного надзора регионального управления Роспотребнадзора.

Руководители торговых центров готовы открыться уже сейчас при соблюдении всех санитарно-эпидемиологических требований.

Владимир Сипягин поручил доработать регламент для торгово-развлекательных центров, который включал бы в себя все меры, обеспечивающие безопасность жителей области.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Во Владимире с 1 июня изменится расписание движения автобуса 55С
Торговые центры Владимирской области в ближайшее время не откроют
Мужчину, жившего во Владимирской области, посадили в тюрьму на 15,5 лет
Во Владимире горел частный дом
На Большой Нижегородской столкнулись пять машин и автобус
Ковровчанин взял чужой пистолет и потерял его в кафе
Бывшего владимирского полицейского признали виновным в незаконном использовании служебных полномочий
Ковровчанин потерял крупную сумму и решил соврать, что ее украли
Авторы четырех проектов из Владимирской области примут участие во Всероссийской конференции "Юные техники и изобретатели"
Ко Дню славянской письменности во Владимирской области разместят онлайн-записи хоровых коллективов
Юных владимирцев приглашают поучаствовать в конкурсе рисунка к дню библиотек
У берегов реки Унжи в Меленковском районе собрали 50 килограммов мусора
Ветеран из Киржача шестой год живет в вагончике
Молодая владимирка оклеветала знакомого
Во Владимирской области поймали 16 пьяных водителей
ВТБ предупреждает о мошенничестве через объявления о работе
Суздальчанин избил и утопил родного дядю
В Петушинском районе обезвредили снаряд времен Великой Отечественной войны
Владимиро-Суздальский музей-заповедник получил в дар письменный стол Ивана Шмелева