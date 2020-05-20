Торговые центры Владимирской области в ближайшее время не откроют

20 Май 2020 2020-05-20T22:11:22+03:00

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Губернатор Владимир Сипягин провёл совещание с руководителями крупных торгово-развлекательных центров Владимирской области. По его словам, торговые центры оказались одной из наиболее пострадавших отраслей из-за пандемии коронавируса, однако основное условие возобновления их работы напрямую связано с соблюдением жителями области мер безопасности.

- Торговые центры попадают под третий этап открытий. На этот момент коэффициент распространения инфекции должен снизиться до 0,5, в больницах должно быть свободно не менее 50 процентов коек для пациентов с коронавирусной инфекцией. И, наконец, ежедневно должно проверяться на коронавирус не менее 110 человек на 100 тысяч жителей. Только тогда можно будет говорить об открытии ТЦ. На данный момент во Владимирской области по двум последним категориям ситуация хорошая. Но уровень распространения заболевания по-прежнему высок», – сообщила Светлана Костина, заместитель начальника отдела санитарного надзора регионального управления Роспотребнадзора.

Руководители торговых центров готовы открыться уже сейчас при соблюдении всех санитарно-эпидемиологических требований.

Владимир Сипягин поручил доработать регламент для торгово-развлекательных центров, который включал бы в себя все меры, обеспечивающие безопасность жителей области.

ИСТОЧНИК KP.RU