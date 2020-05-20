2020-05-20T21:59:53+03:00
Происшествия

Мужчину, жившего во Владимирской области, посадили в тюрьму на 15,5 лет

Его признали виновным в пяти преступлениях
Виктория СУХОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

48-летнего жителя Нижегородской области признали виновным в изнасиловании, сопряженном с угрозой убийством, изнасиловании несовершеннолетней, совершении иных насильственных действиях сексуального характера в отношении малолетней и вступлении в половые отношения с лицом, не достигшим 16-летнего возраста.

Следствие установило, что мужчина, ранее неоднократно судимый, в том числе за убийство, жил во Владимирской области, периодически подрабатывая услугами частного извоза.

- В начале 2019 года он познакомился с местной жительницей, с которой стал жить. В июле обвиняемый предложил женщине покатать ее 9-летнюю дочь на машине, выехал в лес, где изнасиловал девочку. Она рассказала о произошедшем бабушке. Мужчина был задержан и заключен под стражу, - рассказали в СУ СКР по Владимирской области.

В ходе расследования преступления были раскрыты преступления прошлых лет (август 2014 года), против половой неприкосновенности и половой свободы личности, совершенные обвиняемым в отношении двух 15-летних девочек и 19-летней девушки.

Обвиняемый признан вменяемым, страдающим хроническим алкоголизмом. По всем эпизодам обвинения он признался.

Приговором суда осужденному назначено наказание в виде 15,5 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима с последующим ограничением свободы сроком на 1 год 8 месяцев.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Во Владимире с 1 июня изменится расписание движения автобуса 55С
Торговые центры Владимирской области в ближайшее время не откроют
Мужчину, жившего во Владимирской области, посадили в тюрьму на 15,5 лет
Во Владимире горел частный дом
На Большой Нижегородской столкнулись пять машин и автобус
Ковровчанин взял чужой пистолет и потерял его в кафе
Бывшего владимирского полицейского признали виновным в незаконном использовании служебных полномочий
Ковровчанин потерял крупную сумму и решил соврать, что ее украли
Авторы четырех проектов из Владимирской области примут участие во Всероссийской конференции "Юные техники и изобретатели"
Ко Дню славянской письменности во Владимирской области разместят онлайн-записи хоровых коллективов
Юных владимирцев приглашают поучаствовать в конкурсе рисунка к дню библиотек
У берегов реки Унжи в Меленковском районе собрали 50 килограммов мусора
Ветеран из Киржача шестой год живет в вагончике
Молодая владимирка оклеветала знакомого
Во Владимирской области поймали 16 пьяных водителей
ВТБ предупреждает о мошенничестве через объявления о работе
Суздальчанин избил и утопил родного дядю
В Петушинском районе обезвредили снаряд времен Великой Отечественной войны
Владимиро-Суздальский музей-заповедник получил в дар письменный стол Ивана Шмелева