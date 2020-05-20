Мужчину, жившего во Владимирской области, посадили в тюрьму на 15,5 лет

20 Май 2020 2020-05-20T21:59:53+03:00

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48-летнего жителя Нижегородской области признали виновным в изнасиловании, сопряженном с угрозой убийством, изнасиловании несовершеннолетней, совершении иных насильственных действиях сексуального характера в отношении малолетней и вступлении в половые отношения с лицом, не достигшим 16-летнего возраста.

Следствие установило, что мужчина, ранее неоднократно судимый, в том числе за убийство, жил во Владимирской области, периодически подрабатывая услугами частного извоза.

- В начале 2019 года он познакомился с местной жительницей, с которой стал жить. В июле обвиняемый предложил женщине покатать ее 9-летнюю дочь на машине, выехал в лес, где изнасиловал девочку. Она рассказала о произошедшем бабушке. Мужчина был задержан и заключен под стражу, - рассказали в СУ СКР по Владимирской области.

В ходе расследования преступления были раскрыты преступления прошлых лет (август 2014 года), против половой неприкосновенности и половой свободы личности, совершенные обвиняемым в отношении двух 15-летних девочек и 19-летней девушки.

Обвиняемый признан вменяемым, страдающим хроническим алкоголизмом. По всем эпизодам обвинения он признался.

Приговором суда осужденному назначено наказание в виде 15,5 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима с последующим ограничением свободы сроком на 1 год 8 месяцев.

ИСТОЧНИК KP.RU