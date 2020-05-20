2020-05-20T21:48:28+03:00
Происшествия

Во Владимире горел частный дом

Пострадавших нет
Виктория СУХОВА
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фото с официального сайта ГУ МЧС по Владимирской областифото с официального сайта ГУ МЧС по Владимирской области
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Около семи часов вечера владимирцы обратили внимание на черные клубы дыма. Оказалось, загорелся частный дом на ул. Большая Нижегородская.

На место незамедлительно выехали пожарные подразделения Владимирского гарнизона.

Общая площадь пожара составила 120 кв. м. Пострадавших нет.

К ликвидации последствий пожара привлекались 8 единиц техники, 24 человека, в том числе от МЧС 7 единиц техники, 21 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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