На Большой Нижегородской столкнулись пять машин и автобус
20 мая примерно 17.15 около д. 106 на ул. Большая Нижегородская произошло массовое ДТП.
Как сообщаеют в пресс-службе областного УМВД, водитель автобуса №32 не успел затормозить и врезался в автомобиль «БМВ», который остановился на проезжей части в попутном направлении. В результате удара произошло поочередное столкновение автомобилей «БМВ», «Шкода», «Шевроле», «Рено» и «Лада Гранта», стоявшими в попутном направлении на проезжей части.
По состоянию на 20.30 за медицинской помощью обратился водитель автомобиля «БМВ», а также 4 пассажира автобуса.
Возбуждено административное расследование, в ходе которого сотрудниками полиции будут установлены все обстоятельства ДТП.
ИСТОЧНИК KP.RU