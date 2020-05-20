2020-05-20T21:38:32+03:00
Происшествия

На Большой Нижегородской столкнулись пять машин и автобус

Пяти владимирцам понадобилась помощь медиков
Виктория СУХОВА
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20 мая примерно 17.15 около д. 106 на ул. Большая Нижегородская произошло массовое ДТП.

Как сообщаеют в пресс-службе областного УМВД, водитель автобуса №32 не успел затормозить и врезался в автомобиль «БМВ», который остановился на проезжей части в попутном направлении. В результате удара произошло поочередное столкновение автомобилей «БМВ», «Шкода», «Шевроле», «Рено» и «Лада Гранта», стоявшими в попутном направлении на проезжей части.

По состоянию на 20.30 за медицинской помощью обратился водитель автомобиля «БМВ», а также 4 пассажира автобуса.

Возбуждено административное расследование, в ходе которого сотрудниками полиции будут установлены все обстоятельства ДТП.

ИСТОЧНИК KP.RU

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