Ковровчанин взял чужой пистолет и потерял его в кафе

20 Май 2020 2020-05-20T17:42:48+03:00

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В декабре прошлого года житель Коврова, не имевший разрешение на ношение оружия, в квартире на улице Абельмана взял из шкафа чужой пистолет ТК, пригодный к стрельбе. Оружие он убрал в кобуру и закрепил на груди, под верхней одеждой. Потом горожанин отправился в кафе «Славянка», где и потерял пистолет. В тот же день потерянное оружие нашли и изъяли полицейские. Потерявшего оружие мужчину нашли, в судебном заседании он признал вину. В итоге ковровчанину ограничили свободу на один год.

ИСТОЧНИК KP.RU