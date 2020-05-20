Бывшего владимирского полицейского признали виновным в незаконном использовании служебных полномочий

20 Май 2020 2020-05-20T17:13:10+03:00

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В апреле 2018 года сотрудника полиции назначили на должность старшего оперуполномоченного отдела уголовного розыска владимирской полиции. Желая улучшить показатели своей работы, полицейский договорился со знакомым бомжом, вручил ему банку с бездымным порохом, которую раньше приобрел и хранил у себя, и велел ему через пятнадцать минут выйти с этой банкой на улицу. А когда тот так и сделал, оперативник встретил его на улице с двумя своими знакомыми, приглашенными в качестве понятых, и оформил протокол об изъятии. Свою вину бывший оперативник так и не признал. По решению Фрунзенского районного суда он на год отправится в колонию-поселение и заплатит тридцать тысяч штрафа.

ИСТОЧНИК KP.RU