Ковровчанин потерял крупную сумму и решил соврать, что ее украли

20 Май 2020 2020-05-20T16:51:13+03:00

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В конце сентября прошлого года житель Коврова потерял 230 тысяч рублей, а чтобы не расстраивать родственников и избежать ссоры, решил соврать, что деньги не терял, а их украли. Он сообщил в полицию, что неизвестный мужчина на первом этаже в доме на улице Моховой дал ему по шее, ограбил его, похитив крупную сумму. Всю историю горожанин повторил не раз полицейским, а когда правда вскрылась – признался. За ложный донос его ждал суд и наказание – штраф в пятнадцать тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU