Авторы четырех проектов из Владимирской области примут участие во Всероссийской конференции "Юные техники и изобретатели"

20 Май 2020 2020-05-20T15:46:15+03:00

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Подведены итоги регионального этапа VII Всероссийской конференции «Юные техники и изобретатели». В этом году на победу претендовали 39 учащихся из Владимира и Коврова, а также из Гороховецкого, Гусь-Хрустального и Кольчугинского районов.

Лучшими на региональном уровне признаны 4 проекта:

– «Кукольный театр для детской онкологической больницы по мотивам русской народной сказки «Репка» в номинации «Технологии здоровья». Его авторы – Анастасия Кузюткина, Василий Емшанов, Андрей Федоров, Иван Петров и Виктория Кунышева;

– «Мобильный справочно-информационный робот» в номинации «Умные устройства для повседневной жизни: приложения виртуальной и дополненной реальности». Авторский дуэт из Коврова – Ярослав Соболев и Кирилл Пажуков

– «Самолёт земляка-героя» в номинации «Специальный конкурс-выставка авиамоделистов «Легендарные самолёты победители Второй мировой войны». Его создал ученик Бавленской средней школы Кольчугинского района Артём Молодцов;

– «Тактильные экспонаты для слабовидящих детей, предназначенные для уроков краеведения по теме «Белокаменное зодчество Дмитриевского собора 12 века» в номинации «Формирование здорового образа жизни». Автор – Дмитрий Домахин.

Победителем в номинации «Наставник года» стала педагог дополнительного образования по направлению «Промышленный дизайн» из детского технопарка «Кванториум-33» Татьяна Евсеева.

Владимирские авторы готовятся к защите уже на всероссийском уровне. Финальный этап конференции должен состояться в Государственной Думе в Москве 26 июня.

ИСТОЧНИК KP.RU