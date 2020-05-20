2020-05-20T15:40:05+03:00
Общество

Ко Дню славянской письменности во Владимирской области разместят онлайн-записи хоровых коллективов

Акция пройдет до 24 мая
Виктория СУХОВА
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24 мая ежегодно отмечается Всероссийский День славянской письменности и культуры.

С 18 мая во Владимирской области проходит открытая культурная интернет-акция «#ДеньСлавянскойписьменности33».

Акция предполагает подготовку в онлайн-режиме видеоматериалов любых песен в исполнении академических хоровых коллективов и публикацию их на различных Интернет-площадках (официальные сайты, социальные сети) под хештегом: #ДеньСлавянскойписьменности33. Видеоматериалы могут быть как архивными записями, так и смонтированными видеороликами.

ИСТОЧНИК KP.RU

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